Sosyal medyada provokatif paylaşımlara geçit verilmiyor.
Bu kapsamda yapılan paylaşımlar ve hesaplar, güvenlik güçlerince mercek altına alınıyor.
Son olarak ekipler tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti.
"60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak;"
Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,
propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.
"3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir"
53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4’ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin.
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