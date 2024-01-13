Mehmetçik'i hedef aldılar! Ali Yerlikaya açıkladı: 4 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit olan Mehmetçikleri hedef alarak terör örgütünü öven sosyal medya hesaplarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişinin yakalandığını 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Sosyal medyada provokatif paylaşımlara geçit verilmiyor.

Bu kapsamda yapılan paylaşımlar ve hesaplar, güvenlik güçlerince mercek altına alınıyor.

Son olarak ekipler tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti.

"60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak;"

Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,

propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.

"3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir"