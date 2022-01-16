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    Mehmetçik'in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti

    Mehmetçik'in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti

    Yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinin birçoğunda dondurucu soğuklar etkili olurken, kahraman askerlerimiz terörle mücadelesinden vazgeçmiyor.
    • AA
    • 16.01.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 11:16
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    Ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Türk askerinin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi kış başından bu yana devam ediyor.

    Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

    GECE SICAKLIKLARI -20'LERİ AŞIYOR

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

    Mehmetçik in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti #1

    KUZEY IRAK-HAKKARİ

    Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken; Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık sıfırın altında 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.

    Mehmetçik'in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti ViDEO

    ARDAHAN'DA TÜRK BAYRAĞI DONDU

    Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre sıfırın altında 20 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkati çekti.

    Mehmetçik in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti #2

    MSB TÜM ÖNLEMLERİ ALDI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı.

    Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçik'in faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

    Mehmetçik in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti #3

    2021 YILI BİLANÇOSU

    Öte yandan Bakanlık tarafından geçen sene 84 büyük, 286 orta çapta olmak üzere 370 operasyonda teröristlerce kullanılan 1445 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiği, 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

    Mehmetçik in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti #4

    Mehmetçik in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti #5

    Mehmetçik in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti #6

    Mehmetçik in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti #7

    Mehmetçik in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti #8

    Mehmetçik in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti #9

    Mehmetçik in bayrak donduran soğuktaki vatan nöbeti #10


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