Mehmetçik'in depremzedelere yardım faaliyetleri devam ediyor Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugay Komutanlığı personelinin Malatya'daki depremzedelere yönelik yardım faaliyetleri sürüyor. Mehmetçik, çadır kentlerde kalan çocuklarla etkinlikler de gerçekleştiriyor.

AA

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerdeki yaralarını sarıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 yıkıcı sarsıntı geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ilimizi adeta yıktı.

Can kaybında ise bilanço giderek ağırlaştı ve 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Mehmetçik yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Afet bölgesinde tek yürek olarak mücadeleler veriliyor, ihtiyaçlar yetkililer tarafından karşılanıyor.

Bu zorlu süreçte ise en büyük görevlerden biri de Mehmetçik'e düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vize Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugay Komutanlığımız, Malatya'daki yardım faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda Mehmetçik'in çadır kentlerde kalan çocuklarla gerçekleştirdiği etkinlikler ve yardım faaliyetleri sırasında kaydedilen görüntüler de yer aldı.