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    Mehmetçik'in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler

    Mehmetçik'in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler

    İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Eren- 4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonlarından Mehmetçik'in fotoğrafları paylaşıldı.
    • AA
    • 26.01.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 10:43
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    Kahraman Mehmetçik kar kış demeden yine PKK'lı avına çıktı...

    Trabzon'da 2017'de PKK'lı hainler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün isminin verildiği Eren operasyonlarının 4 ve 5'incisi başlatıldı.

    ARAZİDEN KARELER

    Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 4 binin üzerinde personel araziye çıktı.

    Her taşın altına bakan kahramanların operasyonundan nefes kesen fooğraflar servis edildi.

    İşte kahraman Mehmetçiklerin operasyonlarından nefes kesen kareler...

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #1

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #2

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #3

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #4

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #5

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #6

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #7

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #8

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #9

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #10

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #11

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #12

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #13

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #14

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #15

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #16

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #17

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #18

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #19

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #20

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #21

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #22

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #23

    Mehmetçik in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler #24

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