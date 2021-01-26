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- Mehmetçik'in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler
Mehmetçik'in Eren operasyonlarından nefes kesen kareler
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Eren- 4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonlarından Mehmetçik'in fotoğrafları paylaşıldı.
- AA
- 26.01.2021 - 10:28
- Güncelleme : 26.01.2021 - 10:43
Kahraman Mehmetçik kar kış demeden yine PKK'lı avına çıktı...
Trabzon'da 2017'de PKK'lı hainler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün isminin verildiği Eren operasyonlarının 4 ve 5'incisi başlatıldı.
ARAZİDEN KARELER
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 4 binin üzerinde personel araziye çıktı.
Her taşın altına bakan kahramanların operasyonundan nefes kesen fooğraflar servis edildi.
İşte kahraman Mehmetçiklerin operasyonlarından nefes kesen kareler...