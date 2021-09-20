Mehmetçik'in Gabar'da dinlenme anı

Zorlu arazi koşullarında vatan nöbetine devam eden Mehmetçik'in yastığı ve döşeği taştan...

Dağ tepe gezerek hain terör örgütüne göz açtırmayan Mehmetçik, PKK’lılara dağları dar etmeye devam ediyor.

En zorlu şartlarda vatan savunmasına kararlılıkla devam eden Mehmetçiklerden gelen fotoğraflar da vatan için canını ortaya koyanların, hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne seriyor.

GABAR'DA MEHMETÇİK

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar da sosyal medya hesabından, Gabar'da bir Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında dinlenme anına ait bir fotoğraf karesini paylaştı.

Ağar, fotoğrafta "Aslan yatağı Gabar’daki teğmenim göndermiş. Yatak taş, yastık taş, yorgan hala gökyüzü. Bıtıraklı kayalar, kokurdan kuyuları, mağaralar." ifadelerini kullandı.