Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini imha ettiği anlar Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan hava harekatında terör hedeflerini yok etti. MSB, hava harekatının görüntülerini paylaştı.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışıyla çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlar düzenleniyor.

5 bölgede hedefler vuruldu

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta 16 hedef tahrip edildi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki bölgelere üç gün içinde ikinci büyük hava harekatının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Eş zamanlı saldırı

Toplamda ise 36 hedefin imha edildiği belirtildi.

Sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki teröristlerin kullandığı noktaları eş zamanlı vuruldu.

Hava harekatının görüntüleri paylaşıldı

MSB, terör hedeflerinin vurulma anını resmi hesaptan paylaşarak şu notu ekledi:

"Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti."