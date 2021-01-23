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Mehmetçik'in keskin nişancı eğitiminden kareler
MSB, Twitter hesabından Mehmetçik'in keskin nişancı eğitiminden fotoğraflar paylaştı.
- DHA
- 23.01.2021 - 14:36
- Güncelleme : 23.01.2021 - 14:52
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerin, keskin nişancı eğitimini tamamladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından, yer yer karla kaplı dağlık arazide keskin nişancı eğitimi yapan Mehmetçiklerin fotoğraflarını paylaştı.
"ELLER TETİKTE, GÖZLER İLERİDE"
Açıklamada, "Eller tetikte, gözler ileride; vatanı bekleriz, var gücümüzle'. Ağrı Doğubayazıt’ta bulunan 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı" ifadesine yer verildi.