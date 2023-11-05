Mehmetçik'in özel videolarına yoğun ilgi! 20 milyonu aşkın izlendi Milli Savunma Bakanlığı, bugüne kadar paylaştığı Mehmetçik'in faaliyetlerinin anlatıldığı klipler ve özel hazırlanan rap şarkılarıyla paylaştığı videolar, sosyal medyada 20 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye Yüzyılı emin adımlarla ilerliyor.

Böylelikle her alanda Türkiye Yüzyılı beklentilerine yoğunlaşıldı.

Bu kapsamda Türk askeri için de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 'Asrın Kahramanları' adlı bir klip hazırlandı.

Klipte, 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yapıldı.

Mehmetçik'in mücadelesine yer verildi

Sözleri özel olarak yazılan rap müzikle yayımlanan klipte, Mehmetçik'in zorlu mücadelesine de yer verildi.

Yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı yüksek silah teknolojisi de gösterildi. Milli Savunma Bakanlığı, klibi sosyal medyada paylaştı.

"Tek birimiz kalsa bile ölmek için can atar"

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Ankara'dan Edirne'ye Malatya'dan Sivas'a/Tek bir karışına bile can verilir bu vatan/Atamızdan emanet ondan gelir cesaret/Tek birimiz kalsa bile ölmek için can atar/Üstümüzdeki hilal aklımızda bayrak/Rotamız belli hep şehit olmak/Kim olduğunu unutma ona göre davran" dizeleriyle yapılan "Atatürk."

20 milyonu aşkın izlendi

Bakanlık, bugüne kadar Mehmetçik'in yer aldığı birçok video ve klibi sosyal mecralarda paylaştı. Söz konusu videolar, 20 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaştı.

Daha önce de benzer videolar hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığı ilk "rap videosunu" 2020 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladı.

"Komando klibi" adı verilen video, birçok ülkede sosyal medya kullanıcılarınca da paylaşıldı. TSK personelinin yer aldığı klip, sosyal paylaşım sitelerinde 16 milyon 858 bin defa izlendi.

Bakanlık, geçen yılbaşı ise "Önce Vatan" isimli videoyu kamuoyuyla paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz ve hava unsurlarına yer verilen klip, 1 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı.