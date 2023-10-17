Mehmetçik'in zorlu arazide tarama faaliyetleri MSB, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde zorlu arazi şartlarında arama-tarama faaliyeti gösteren Türk askerinin zorlu mücadelesini paylaştı.

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İHA

Kahraman Türk askeri, dünyayı teröristlere dar ediyor.

Operasyonlar yurt içinde ve sınırlar ötesinde sürüyor.

Özellikle Ankara'da yaşanan hain saldırıdan sonra, 2 teröristin Suriye sınırından ülkeye giriş yaptığının belirlenmesinden sonra Irak ve Suriye'nin terör noktalarına olan operasyonlar arttı.

Bu kapsamda Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

“Ulaşılamaz denen her yerde biz varız"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçik’in Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)