Mehmetçik'in zorlu barınma eğitimi

MSB, kahraman askerlerimizin Sarıkamış'ın zorlu hava koşullarında gerçekleştirdiği barınma eğitiminden görüntüleri paylaştı.

Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve yurt dışında güvenliğimizi tehdit eden her türlü unsura karşı amansız mücadelesini sürdürüyor.

Kahramanların giriştiği her operasyondan başarıyla çıkmasının ardındaki en büyük etmenlerden biri de aldıkları eğitim.

Kar-kış demeden, hiçbir doğa olayından etkilenmeden, belirlenen faaliyetleri icra eden Mehmetçik'in eğitimleri de operasyonlarda karşılaştığı engeller kadar zor.

Kahraman komandolar her daim zorlu şartlara hazırlıklı olmak için eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde “Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri” verildi.

"DAİMA GÖREVE HAZIR"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eğitim esnasında çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Paylaşım, "Kahraman Komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Kars/Sarıkamış’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığımız tarafından “Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri” başarı ile icra edildi." notuyla yapıldı.