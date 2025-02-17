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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde de terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Köşe bucak kaçan teröristlerle mücadele edilen Irak'ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri, bazen gazeteciler tarafından görüntüleniyor.

Mehmetçik'in bir yandan zorlu doğa koşullarında, bir yandan da teröristlerle mücadelesi kamuoyuyla paylaşılıyor.

ÖZTÜRK, IRAK SINIRINDA MEHMETÇİK'İN ZORLU MÜCADELESİNİ AKTARDI

Gazeteci Fulya Öztürk de askerlerimizin hem teröristlerle hem de zorlu kış şartlarıyla mücadelesini görüntülemek için Irak sınırına gitti.

Her zorluğu aşan Mehmetçik'e mikrofon uzatan Öztürk, o anları izleyecilerle buluşturdu.

Kış şartlarına rağmen üzerindeki teçhizatların ağırlığından bahseden Mehmetçik, "Şu an üzerimde 35 kilo kadar bir ağırlık var. Tüm teçhizatlarla ve mühimmatlarla beraber 35 kilonun üzerine çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"ÜZERİMDE 35 KİLO VAR, MÜHİMMATLARLA BİRLİKTE ARTIYOR"

Askerimiz daha sonra göreve çıktıklarında yanlarına en az 3 günlük kumanya aldıklarını da belirterek Öztürk'e çantasını uzattı.

Öztürk o anlarda kaldırmakta zorluk çektiği teçhizat yüklü çantayla ilgili, "Gerçekten çok ağır, 3 günlük yaşam malzemesi var" şeklinde konuştu.

BELİM BÜKÜLDÜ: 40 KİLODAN BİLE FAZLADIR

Mehmetçik'in yardımıyla çantayı sırtına geçiren Öztürk'ün ağırlık nedeniyle dengeyi sağlayamaması da dikkatlerden kaçmadı.

Öztürk son olarak, "İnanılmaz, belim büküldü gerçekten. Kask var, silah var, miğfer var, el bombaları var hepsi 40 kilodan bile fazladır. Bunlarla dengede durmak yürümek çok zor, anlamak istiyorum sizleri." ifadelerine yer verdi.