Mehmetçiklerin mağara ve sığınak eğitimi Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan mağara operasyon eğitim merkezinde, geçici üs bölgesine intikal, mağara ve sığınak eğitimi gerçekleştirildi.

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri "Dosta güven düşmana korku" parolasıyla, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı bir mücadele veriyor.

Her zaman her yerde 'Önce vatan' parolasıyla hareket eden Mehmetçikler, korkusuzca teröristlerin inlerine giriyor.

Komandoların zorlu mağara eğitimi

Bu mücadelenin baş kahramanlarından olan komandolar da, zorlu eğitimlerden geçtikten sonra operasyon bölgelerine gidiyor.

Teröristlerin mağaralarına girerek 'ara-bul-yok et' parolasıyla hareket eden Mehmetçiklerimizin eğitim anları ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

'İntikal, mağara ve sığınak eğitimi gerçekleştirildi'

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya sitesinde yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"47’nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından; 6’ncı Dönem komando tazeleme eğitimi kapsamında, geçici üs bölgesine intikal, mağara ve sığınak eğitimi gerçekleştirildi."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)