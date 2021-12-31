Milli Savunma Bakanlığı, silah altında 2022'ye giren Mehmetçik'in yeni yıl mesajını içeren bir video yayınladı.

2022 yılına girerken, Milli Savunma Bakanlığı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli, yurt içinde ve yurt dışında vatani görevini icra eden Mehmetçik'lerin yeni yıl mesajlarını paylaştı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde; yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçik'in yeni yıl mesajları yer aldı.

"MUTLU YILLAR TÜRKİYEM"

Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem."

Mehmetçik'ten 2022 mesajı: Mutlu yıllar Türkiyem - Foto Galeri



Mehmetçik'ten 2022 mesajı: Mutlu yıllar Türkiyem - VİDEO

