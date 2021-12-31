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Mehmetçik'ten 2022 mesajı: Mutlu yıllar Türkiyem
Milli Savunma Bakanlığı, silah altında 2022'ye giren Mehmetçik'in yeni yıl mesajını içeren bir video yayınladı.
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 23:44
2022 yılına girerken, Milli Savunma Bakanlığı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli, yurt içinde ve yurt dışında vatani görevini icra eden Mehmetçik'lerin yeni yıl mesajlarını paylaştı.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde; yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçik'in yeni yıl mesajları yer aldı.
"MUTLU YILLAR TÜRKİYEM"
Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem."
Mehmetçik'ten 2022 mesajı: Mutlu yıllar Türkiyem - Foto Galeri
Mehmetçik'ten 2022 mesajı: Mutlu yıllar Türkiyem - VİDEO