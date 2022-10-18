Mehmetçik'ten, 'Ateş Serbest'te hedeflere tam isabet

"Ateş Serbest- 2022" faaliyetinde hedefler, milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Kargu kamikaze drone, Cirit ve L-UMTAS füzelerinin olduğu silah sistemleri tarafından tam isabetle vuruldu.

"Ateş Serbest-2022" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 825 personel katıldı.

F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 39 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet, "Ateşin gücü" sloganıyla icra edildi.

Hedefler başarıyla imha edildi

Faaliyet, Bakan Akar'ın, General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeki yerini almasının ardından yapılan "Ateş Serbest 2022'yi yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda görev alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında kanını ve canını esirgemeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ithaf ediyoruz." anonsuyla başladı.

İlk olarak Pençe serisi dahil birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli üretim milli piyade tüfek atışlarının gerçekleştirildiği faaliyette, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu.

Keskin nişancıların 600 metre ve bir kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. Atışlarda yerli üretim KNT-76 ve Bora-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.

"Tek atış, tek vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. "Hedeften gözünü, al bayraktan gönlünü ayırmayan kahramanlar" tarafından yapılan atışlar sonucunda hedefler başarıyla imha edildi.

Mehmetçik'ten, 'Ateş Serbest'te hedeflere tam isabet VİDEO



İlk defa zırhlı tanksavar aracı üzerinden Cirit füzesi atışı

İstihkam birlikleri tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen Sarp silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi.

Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Sonrasında zırhlı muharebe araçlarındaki toplar hedefleri vurdu. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, tanksavar atışları izledi.

Faaliyet sahasındaki tankların, sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet tarafından "nokta atışı" yapıldı.

Faaliyet kapsamında ilk defa zırhlı tanksavar aracı üzerinden Cirit füzesi atışı da gerçekleştirildi.

Hava savunma silahlarıyla yapılan atışların sonrasında Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından kullanılan Kargu insansız hava aracının faaliyetine geçildi. "Kargu kamikaze drone" tarafından, belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi.

Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından faaliyette, "Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüslerinden" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüslerinin atışlarına geçildi.

Uçan kale "Chinook" faaliyet alanında

Fırtına obüslerinin hedeflerini "hedefte zaman" anlayışı ile tam isabetle vurması sonrasında Skorsky helikopterleri topları ve CH-47 Chinook nakliye helikopterleri, mühimmat dolu konteynerleri alana taşıdı. Faaliyet sahasına havadan taşınan topların hedeflere yönelik yaptığı "görerek atışın" sonrasında 12 obüs tarafından tesir atışı gerçekleştirildi.

Atışların aynı anda hedefe düşmesiyle başarıyla gerçekleştirilen atışın sonrasında "gökyüzünün çelik kartalları, icra edilen operasyonlarda teröristlerin korkulu rüyası" olarak nitelendirilen ATAK taarruz helikopterinden oluşan helikopter taburu faaliyet alanına geldi. Yerli ve milli üretim taarruz helikopterlerinden, yerli ve milli üretim Cirit ve L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi atışları yapıldı.

AA'nın aktardığına göre; hedeflerin tam isabetle imhasının ardından faaliyet sahasına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki F-16 uçağı geldi. Uçaklar, 4 ayrı hedefe "dalışlı atışlar" gerçekleştirdi.