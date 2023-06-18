Mehmetçik'ten Babalar Günü kutlaması

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Yurt içi ve yurt dışında operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Fedakarca vatanı için hizmet eden askerler de hayatlarındaki en önemli kişilerden biri olan babalarını unutmuyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin yer aldığı video ile kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı, görev başındaki askerlerin görüntüleri yer aldı.

Videoda, tüm babalara seslenen askerler şu ifadeleri kullandı:

Sevgili babam vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu senden öğrendik. İyiki varsın. Huzur ve güven için bulunduğum sınır ötesinde tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Her zaman ve her yerde vatan ve bayrak için zoru başarıp imkansızın biraz zaman alacağını sen öğrettin. Asla vazgeçmeyen babalarımıza selam olsun. Tüm babalara selam olsun. Ben babamdan dürüst olmayı, dik durmayı, şartlar ne olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmemeyi öğrendim. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.