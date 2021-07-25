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Mehmetçik’ten Barış Pınarı bölgesinde gıda yardımı

Mehmetçik’ten Barış Pınarı bölgesinde gıda yardımı

Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçik tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı. MSB, yapılan yardımlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.