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    Mehmetçik’ten Barış Pınarı bölgesinde gıda yardımı

    Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçik tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı. MSB, yapılan yardımlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 18:10
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    Mehmetçik’ten Barış Pınarı bölgesinde gıda yardımı

    Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde yuvalanmış terör yapılanmaları ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

    Bir yandan terörü bölgeden temizleyen kahraman Mehmetçik diğer yandan bölgede yaşayan halka yardım elini uzatmaktan geri kalmıyor.

    Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenin teminatı olan Mehmetçik, halka gıda yardımında bulundu.

    MEHMETÇİK TESLİM ETTİ

    Askerler, hazırlanan paketleri kendi elleri ile sahiplerine teslim etti.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yapılan yardımlara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

    Mehmetçik’ten Barış Pınarı bölgesinde gıda yardımı #1

    MSB PAYLAŞIMI

    Yardım anlarından fotoğrafların da bulunduğu MSB paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

    “Barış Pınarı bölgesinde görev yapan birliklerimiz tarafından, bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.”

    Fotoğraflarda Mehmetçikle bir araya gelen halkın mutlulukları dikkat çekti.

    Mehmetçik’ten Barış Pınarı bölgesinde gıda yardımı #2

    Mehmetçik’ten Barış Pınarı bölgesinde gıda yardımı #3

    Mehmetçik’ten Barış Pınarı bölgesinde gıda yardımı #4

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