Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara giyim yardımı

Barış Pınarı bölgesinde görevine devam eden Türk askeri, bölgedeki çocuklara giyim yardımı yaptı. MSB, Twitter'dan görüntüler paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak için sınır ötesi harekatlar hayata geçirdi.

Başarılı harekatlarla hain teröristler bölgeden temizlendi.

Yıllarca terörün gölgesinde yaşayan sivil halk ise Mehmetçik'in bölgede sağladığı huzur ve güvenlik ortamında yaşamaya başladı.

ÇOCUKLARIN GİYİM İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Halkın güvenliğini sağlayan Türk askeri, bir yandan da bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

Bu kapsamda kahraman askerlerimiz, ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü. Bölgedeki çocuklara giyim yardımı yapıldı.

"MEHMETÇİK BÖLGE HALKININ UMUDU OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı, çocukları giydiren asker ağabeyleriyle çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Fotoğraflar, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, huzur ve güven ortamını sağladığı Barış Pınarı bölgesine ülkemizin yardım elini uzatarak bölge halkının umudu olmaya devam ediyor. Son olarak bölgedeki çocuklara giyim yardımı yapıldı." notuyla paylaşıldı.