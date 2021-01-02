Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere giyecek yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki 126 öğrenciye mont ve hırka, ayrıca 2 engelli çocuğa da tekerlekli sandalye hediye edildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik, sınır ötesinde çocukların ve yardıma muhtaç insanların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı.

MSB'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde çocuklar için yapılan yardımlara devam edildiği açıklandı.

Yine bakanlıktan yapılan paylaşımda, 126 öğrenciye mont, hırka ve Rabia meskûn mahallinde ise 2 engelli çocuğa tekerlekli sandalye edildiği duyuruldu.

MEHMETÇİK'İN DERDİ 'ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN'

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Barış Pınarı Harekât bölgesindeki çocuklar için yardımlara devam ediyoruz. 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından Cıbbaniye İlkokulunda 126 öğrenciye mont ve hırka, Rabia meskûn mahallinde ise 2 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi."