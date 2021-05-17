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Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.
- AA
- 17.05.2021 - 15:54
- Güncelleme : 17.05.2021 - 16:09
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nın ardından terörden arındırılan bölgede mazlumları yalnız bırakmayan Mehmetçikler, yine ihtiyaç sahiplerine el uzattı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, kahraman Mehmetçik'in AFAD koordinesinde dağıttığı giysi ve gıda malzemelerini alan mazlumların yüzündeki mutluluğu gösteren görseller yer aldı.
"MEHMETÇİKLERİMİZ TARAFINDAN GIDA VE GİYİM MALZEMESİ YAPILDI"
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman Mehmetçiğimizin terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinesinde Mehmetçiklerimiz tarafından gıda ve giyim malzemesi dağıtımı yapıldı."