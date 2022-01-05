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    Mehmetçik'ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı

    Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara yatak yardımı yapıldığının haberini sosyal medyada paylaştı.
    • AA
    • 05.01.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 17:41
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    Mehmetçik'ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı

    İdlib Bahar Kalkanı bölgesindeki Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriyeli çocuklara eşya yardımında bulundu.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözlerinin yer aldığı paylaşım yapıldı.

    "ÇOCUKLAR KENDİ YATAKLARINDA YATSIN"

    Mesajda, Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 çocuk yatağı ve yorganının, "Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın" sloganıyla dağıtıldığı belirtildi.

    Mehmetçik ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı #1

    Mehmetçik ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı #2

    Mehmetçik ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı #3

    Mehmetçik ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı #4

    Mehmetçik ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı #5


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