Mehmetçik'ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara yatak yardımı yapıldığının haberini sosyal medyada paylaştı.

İdlib Bahar Kalkanı bölgesindeki Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriyeli çocuklara eşya yardımında bulundu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözlerinin yer aldığı paylaşım yapıldı.

"ÇOCUKLAR KENDİ YATAKLARINDA YATSIN"

Mesajda, Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 çocuk yatağı ve yorganının, "Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın" sloganıyla dağıtıldığı belirtildi.