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Türkiye, 100. yüzyılına emin adımlarla giriyor. Her alanda olduğu gibi ordusuyla da güçlü bir Türkiye, dosta güven, düşmana korku vermeye devam ediyor.
Cumhuriyetimizin 100. yüzyılını kutlarken, Milli Savunma Bakanlığı da bağımsızlığımızın teminatı, Peygamber ocağı, şehitler dergahı Türk ordusunun askeri Mehmetçik'in hazırladığı video klibi paylaştı.
Bakanlığın paylaştığı video ile birlikte şu ifadelere yer verildi:
Herkes bilsin bu Türkiye’nin Yüzyılı!
Asrın Kahramanları Mehmetçiklerimizin Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı için hazırladığı video klip..
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