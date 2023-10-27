Mehmetçik'ten Cumhuriyetimizin 100. Yılı için video klip Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın Kahramanları" diyerek hitap ettiği Mehmetçiğin, Cumhuriyetimizin 100. Yılı için hazırladığı video klibe yer verdi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 100. yüzyılına emin adımlarla giriyor. Her alanda olduğu gibi ordusuyla da güçlü bir Türkiye, dosta güven, düşmana korku vermeye devam ediyor.

Cumhuriyetimizin 100. yüzyılını kutlarken, Milli Savunma Bakanlığı da bağımsızlığımızın teminatı, Peygamber ocağı, şehitler dergahı Türk ordusunun askeri Mehmetçik'in hazırladığı video klibi paylaştı.

Bakanlığın paylaştığı video ile birlikte şu ifadelere yer verildi:

