Mehmetçik'ten Davraz Dağı'na zirve tırmanışı: Marş okudular Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'na zirve tırmanışı yaptığı görüntüleri paylaştı. Komandolar zirveye ulaştıktan 'Önce Vatan' marşını okudu.

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ensonhaber.com

Hayatlarını vatanlarına adayan kahraman askerler, yurdun geçtiği her zor dönemde varlığını hissettirerek gönüllere dokunuyor.

Depremde, selde, her türlü zorlukta kahraman askerlerimiz vatandaşının yanında yer almaya devam ediyor.

Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.

Mehmetçik dağların en tepesinde

Ülkenin bütününü koruyan ve gözü kapalı her tehlikeye giren Mehmetçik, geçilmez sanılan dağların en tepesine çıkıyor.

Gururlandıran paylaşım

Sarp yol ve kayalıkları aşarak vatanımızda güvenle başımızı yastığa koymamızı sağlayan Mehmetçik'in o anlarını ise Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Gaziler unutulmadı

Kahraman Mehmetçik 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

'Önce Vatan' marşını okudular

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı tarafından yapıldığı belirtilen tırmanışa ait görüntülerde, zirveye ulaşan askerlerin "Önce Vatan" marşını okudukları anlar yer aldı.