Mehmetçik'ten Gara'da hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

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Kahraman Mehmetçik, teröristlere geçit vermiyor.
Yuvalandıkları her bölgede Türk askerinin operasyonuyla karşılaşan PKK'lı teröristler, kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.
Gara'da operasyon
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı yeni bir operasyonu açıkladı.
Hedef Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi oldu.
"3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi"
MSB, şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi."
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