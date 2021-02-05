Mehmetçik'ten 'İyi ki varsın Eren' mesajı

Mehmetçik'ten 'İyi ki varsın Eren' mesajı

Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda görevli komandolar, Munzur Dağları'nda kar üzerine sprey boyayla "İyi ki varsın Eren" yazıp Türk bayrağı açtı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan ve 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin saldırısında şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına itafen yapılan "Eren" adı verilen operasyonlar sürüyor.

KAHRAMANLAR DAĞLARDA PKK'LI AVINDA

Operasyonlar kapsamında Tunceli'de bugün başlatılan Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel, karla kaplı Mercan ve Munzur dağlarında dondurucu soğukta teröristlerin izini sürüyor.

"İYİ Kİ VARSIN EREN"

Özel kışlık kamuflajlarıyla ATAK helikopterleri desteğinde karla kaplı sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik arayan Mehmetçik, mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok ediyor.

Operasyonda görevli bir grup komando da Munzur Dağları'nda kar üzerine sprey boyayla "İyi ki varsın Eren" yazıp Türk bayrağı açarak Eren Bülbül'ü andı.