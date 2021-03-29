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    Mehmetçik'ten, Süper Ay ışığında teröristle mücadele harekatı

    Mehmetçik'ten, Süper Ay ışığında teröristle mücadele harekatı

    MSB, 2 bin 173 rakımlı Tepe ÜS bölgesinde icra edilen harekatın nefes kesen karelerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 17:58
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörün kökünü kurutma kararlılığı doğrultusunda operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

    Geçtiğimiz gece, 2021 yılının ilk Süper Ay'ı yaşandı. Muhteşem gökyüzü olayı, Türkiye’nin farklı şehirlerinde seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı.

    MSB'NİN PAYLAŞIMI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik'in Süper Ay manzarası karşısında çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, komandoların Süper Ay'ın ışığında teröristle mücadele harekatını icra ettiği kaydedildi.

    Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

    "AY YILDIZ'IN IŞIĞI YETER"

    "Bize Ay Yıldız’ın ışığı yeter! Kahraman Komandolarımız dün gece 2173 rakımlı Tepe Üs bölgesinde icra ettikleri teröristle mücadele harekâtını Süper Ay'ın ışığında gerçekleştirdi."

    Mehmetçik ten, Süper Ay ışığında teröristle mücadele harekatı #1

    Mehmetçik ten, Süper Ay ışığında teröristle mücadele harekatı #2

    Mehmetçik ten, Süper Ay ışığında teröristle mücadele harekatı #3

    Mehmetçik ten, Süper Ay ışığında teröristle mücadele harekatı #4

    Mehmetçik ten, Süper Ay ışığında teröristle mücadele harekatı #5

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