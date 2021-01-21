Mehmetçik'ten Suriye'de ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Baha Kalkanı bölgesinde yaşayan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine giysi ve gıda yardımında bulundu.

Suriye'nin İdlib kentinde, iç savaş nedeniyle zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yüzü, Türk ordusunun yardımları ile bir kez daha güldü.

MEHMETÇİK'TEN KIYAFET VE GIDA YARDIMI

Bahar Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımında bulunan Kahraman Mehmetçik, hiçbir korkunun barınamadığı tertemiz kalbiyle ümitleri yeşertmeye devam ediyor.