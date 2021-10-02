Mehmetçikten Suriye'de yardım eli

Suriye'de güvenlik ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçik, bölge halkının temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece ve gündüz üstün bir gayret gösteriyor.

Dosta güven, düşmana korku salan, iyilik ve merhamet timsali kahraman Mehmetçik, Suriye'de huzur ve güven ortamı sağlıyor.

Yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm insanlığa örnek olan Türk askeri, Türkiye’nin yardım elini oradaki masum ve mazlumlara uzatmasına vesile oluyor.

Barış ve istikrara katkı sağlayan Mehmetçik, Suriye’de terörden temizlenen bölgelerde biraz olsun yüzleri güldürüyor.

GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN YARDIM ELİ UZATIYOR

Kahraman komandolar; çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere bölge halkının yeme içmeden barınmaya, su ve elektrikten eğitim ve sağlığa kadar temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece-gündüz üstün bir gayret gösteriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK unsurlarının Suriye’de masum sivillere verdiği desteği bir kez daha gözler önüne seren görüntüler paylaştı.