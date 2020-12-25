Mehmetçik'ten Suriyeli ihtiyaç sahiplerine kışlık yardımı

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli 64 ihtiyaç sahibine kıyafet ve bot, bir engelliye de tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

Hem sınırın içinde hem de sınır ötesinde insanlığın sorunlarıyla yakından ilgilenen Mehmetçik, Suriye'deki çocuklar için yine sessiz kalmadı.

Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri 64 Suriyeli çocuğa mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı.

MEHMETÇİK YİNE İÇİMİZİ ISTTI

Görüntüleri paylaşan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), engelli bir vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar denildi:

"EN BÜYÜK MORAL VE MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ MUTLULUK DOLU YÜZLERDİR"

"En büyük moral ve motivasyon kaynağımız, mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi."