Mehmetçik'ten yangınla mücadeleye destek: 16 ton yangın bombası atıldı Orman yangınlarıyla mücadelede TSK'nın tüm imkanlarının kullanıldığı belirtilen Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, uçak ve helikopterlerin havadan müdahaleye yardım ettiği ve 16 ton yangın bombası kullanıldığı belirtildi.

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ensonhaber.com

Türkiye yangınlarla boğuşuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte ormanlarımızda art arda yangınlar çıkmaya başladı.

Kimi yerlerde sabotaj izleri de görülürken soruşturma süreci devam ediyor.

Bu kapsamda Hatay, Mersin ve Çanakkale yangınlardan en çok etkilenen şehirler oldu.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere itfaiye ve tüm güvenlik güçleri yangınlara karşı var güçleriyle çalışıyor.

Havadan ve karadan müdahale sürerken Milli Savunma Bakanlığı, çalışmalara verdiği desteğe yönelik bilgilendirme paylaşımı yaptı.

16 ton yangın bombası kullanıldı

Tonlarca suyun onlarca sorti ile alevlere boşaltıldığını, toplamda 16 tonluk yangın bombası atıldığı belirtilen açıklamada, desteğin süreceği belirtildi.

Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: