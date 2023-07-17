Türkiye yangınlarla boğuşuyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte ormanlarımızda art arda yangınlar çıkmaya başladı.
Kimi yerlerde sabotaj izleri de görülürken soruşturma süreci devam ediyor.
Bu kapsamda Hatay, Mersin ve Çanakkale yangınlardan en çok etkilenen şehirler oldu.
Orman Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere itfaiye ve tüm güvenlik güçleri yangınlara karşı var güçleriyle çalışıyor.
Havadan ve karadan müdahale sürerken Milli Savunma Bakanlığı, çalışmalara verdiği desteğe yönelik bilgilendirme paylaşımı yaptı.
16 ton yangın bombası kullanıldı
Tonlarca suyun onlarca sorti ile alevlere boşaltıldığını, toplamda 16 tonluk yangın bombası atıldığı belirtilen açıklamada, desteğin süreceği belirtildi.
Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç; Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor.
14-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi.
Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı.
Hâlen Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında da 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor. TSK'ya ait helikopterler, bağlı şirketimiz ASFAT tarafından yerli ve millı imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor."