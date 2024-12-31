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Haber Merkezi

2024 yılını geride bırakıyoruz.

Oldukça yoğun bir yıl geride kalırken, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri de yıl boyunca başarılı operasyonlara imza attı.

Özellikle sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlar sayesinde, teröristler tek tek inlerinde paketlendi.

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde girilemez denilen yerlere girdi, ulaşılmaz denilen yerlere ulaştı ve 2024 bitmeden ZAP'ta kilidi kapattı.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında al bayrağın gölgesi altında görev yapan Mehmetçik, yeni yıl mesajında da millete "gözünüz arkada kalmasın" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Mehmetçik'in yeni yıl mesajı yayınladı.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakarlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Van, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde görev yapan askerlerle, Amasya, Diyarbakır ile Batman'da görevli havacı personelin "terörle mücadele" vurgusu ile yeni yıl mesajları yer aldı.

"SİZLERİN DUASI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR"

Irak'ın kuzeyinde sarp ve karlı dağlarda görev yapan Mehmetçik mesajında, "Demir pençelerimiz arasına sıkıştırdığımız PKK'lı teröristlere kilit vurmak için mücadele verdiğimiz Irak'ın kuzeyinden selam olsun milletimize.

Yılmadan, usanmadan, girilmez denilen yerlere girdik. Ulaşılamaz denilen yerlere ulaşarak ZAP'ta da kilidi kapattık. Terörle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Sizlerin duası bizim en büyük gücümüzdür. Mutlu yıllar Türkiye" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDEN BİNLERCE KİLOMETRE UZAKTAN MİLLETİMİZE SELAM OLSUN"

Aynı şekilde Somali'de TCG Gediz'de görev alan Mehmetçik mesajında ise "Ülkemizden binlerce kilometre uzakta bu coğrafyada selam olsun milletimize." ifadelerine yer verdi.

Somali açıklarında görev yapan TCG Gediz ve TCG Gökova gemileri ile Ege'de görev yapan TCG Anadolu gemilerinin personeli ve Sakarya, İstanbul ile Ankara'daki çeşitli birliklerde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajlarında da "Mutlu yıllar Türkiye" ifadeleri kullanıldı.