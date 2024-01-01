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Yurt içinde ve sınır ötesinde vatanı müdafaa eden askerimizden yeni yıl mesajı geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehmetçik'in yılbaşında da terör örgütlerine göz açtırmadan görevinin başında verdiği mesajı paylaştı.
Mehmetçik'in yeni yıl mesajı
Sosyal medyadan paylaşılan mesajda, "2024’e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakâr personelimizden Türkiye’mize yeni yıl mesajları var." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerin Türk milletine seslenerek yılbaşını kutladığı anlar yer aldı.
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