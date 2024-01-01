Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı: Mutlu yıllar Türkiyem! Milli Savunma Bakanlığı, görevinin başındaki Mehmetçiklerin yeni yıl mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

Yurt içinde ve sınır ötesinde vatanı müdafaa eden askerimizden yeni yıl mesajı geldi.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehmetçik'in yılbaşında da terör örgütlerine göz açtırmadan görevinin başında verdiği mesajı paylaştı.

Mehmetçik'in yeni yıl mesajı

Sosyal medyadan paylaşılan mesajda, "2024’e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakâr personelimizden Türkiye’mize yeni yıl mesajları var." ifadelerine yer verildi.



Paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerin Türk milletine seslenerek yılbaşını kutladığı anlar yer aldı.