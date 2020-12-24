Mehriban Aliyeva'nın yılbaşı paylaşımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi, süslediği çam ağacının önünde çekindikleri fotoğrafı paylaştı.

Dağlık Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çıktıkları zafer turundan bol bol paylaşım yapan Mehriban Aliyeva, yeni bir paylaşım daha yaptı.

YENİ YIL POZU

Aliyeva, yılbaşının yaklaştığı bu günlerde evinde süslediği çam ağacının önünde eşi ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Aliyeva, ev halleriyle çam ağacının önünde verdikleri pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Aliyeva paylaşımına "24.12.2020" notunu düştü.