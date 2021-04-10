Mehtap Ar, hayatını kaybetti

Hastalığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Müjde Ar'ın kız kardeşi Mehtap Ar, bugün vefat etti.

2 buçuk yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu Mehtap Ar, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Mehtap Ar’ın son durumu hakkında geçtiğimiz Ocak ayında bilgi veren kardeşi Müjde Ar, “Şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

MEHTAP AR, VEFAT ETTİ

Mehtap Ar'ın, tüm çabalara rağmen bugün hayata veda ettiği belirtildi.

MEHTAP AR KİMDİR?

6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya gelen Mehtap Ar, ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır.

Oyuncu ablası Müjde Ar henüz üç yaşındayken, anne Aysel ve baba Vedat Akın (Ebrem) ayrılmıştır.

Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamileyken ablası Müjde Ar ise sinema oyuncusu olarak kendisini yetiştirmiş ve iki kardeş birlikte dedelerinin yanında büyümüştür.



2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurmuş, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaşmıştır.

Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yapmasının ardından kısa sürede boşanmış, ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.