Meis Adası karşısında, teknelerle 30 Ağustos kutlaması

Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak, kutladı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup tekneci, Zafer Bayramı'nı kutlamak için etkinlik düzenledi.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 37 tekne, Kaş Setur Marina'dan çıkış yaptı.

YUNAN’A MARŞ DİNLETTİLER

Kaş önlerinde saygı geçişi yapan tekneciler, burada çember oluşturup, bir süre dönerek, kutlama yaptı. Daha sonra teknelerle, Yunanistan'ın Meis Adası'nın tam karşısına geçen grup, burada hoparlörlerden marşlar çaldı.

SİRENLERLE KUTLAMA

Sirenlerle kutlamalarını sürdüren tekneci grup, ardından da Meis Adası karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.