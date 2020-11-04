Mekanlar saat kaçta kapanacak? Restoran, internet kafe, berber, sinema kaça kadar açık olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Lokanta, restoran, internet kafe, berber, havuz ve sinemaların çalışma saatleri değişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni saat düzenlemelerini duyurdu. Açıklamaların ardından mekanlarda ve iş yerlerinde çalışma saatlerine yeni kısıtlamalar getirildi.

Bu gelişmeler sonrası "Yasaklar ve kısıtlamalar geldi mi? Lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu kapandı mı?" yoğun bir şekilde sorulmaya başlandı.

MEKANLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimler artırılacaktır.Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22'de sona erecektir." ifadelerini kullandı.

YENİ TEDBİRLER NELER?

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.

Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.