Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı

MSB, yurt içi ve dışında görev yapan, yeni yıla görev başında girecek Mehmetçiğin "Mutlu yıllar Türkiye'm" mesajını paylaştı.

Türkiye yeni yıla evde girerken, kahraman Mehmetçik zorlu mevsim şartları altında yeni yılı görevde karşılayacak.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) kahramanlarımızın görev başında Türk milletine ilettikleri yeni yıl mesajlarını paylaştı.

Mekmetçik'ten yeni yıl mesajı VİDEO

"YENİ YILIN KUTLU OLSUN TÜRKİYE'M"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev başında girecek olan kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz asil milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni Yılın Kutlu Olsun Türkiye'm." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, yeni yıl mesajı verdi.

Mesajda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "al bayrağın gölgesinde, milletin emrinde" vatani görevini sürdürdüğü, hem Türkiye'de hem de dünyada barışın teminatı için mücadelenin devam ettiği belirtilerek, denizde, karada ve havada askerlerin görev yerinde olduğu vurgulandı.