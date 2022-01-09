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    Meksika'daki hapisanede isyan çıktı: 56 mahkum yaralı

    Hapishanede yaşanan gasp olayının ardından başlayan isyanlarda 56 mahkum yaralandı. Yapılan açıklamada ise olayda ateşli silahın kullanılmadığı bildirildi.
    • AA
    • 09.01.2022 - 10:16
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    Meksika'daki hapisanede isyan çıktı: 56 mahkum yaralı

    Meksika'nın Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey şehrinin dışındaki Apodaca Hapishanesi'nde 7 Ocak Cuma günü isyan başladı.

    56 MAHKUM ATEŞLİ SİLAH OLMADAN YARALANDI

    Gasp nedeniyle yaşanan isyanda 56 mahkum yaralanırken, Eyaletin Kamu Güvenliği Bakanı Aldo Fasci, olayda ateşli silah kullanılmadığını açıkladı.

    OLAYIN NEDENİ GASP

    Fasci, mahkumların hapishanedeki sanayi tesislerinde çalıştığını ve ödemelerini cuma günlerini aldığını, 5 çete üyesinin diğer mahkumların paralarını gasbetmeye çalıştığını açıkladı.

    Öte yadan ise hapishanede yaşanan kaosun kontrol altına alındığı kaydedildi.

    Meksika daki hapisanede isyan çıktı: 56 mahkum yaralı #1


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