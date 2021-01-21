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Melania Trump’ın turuncu elbisesi ABD medyasında

Melania Trump’ın turuncu elbisesi ABD medyasında

ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Florida’ya indi. Burada Melania Trump’ın turuncu desenli elbisesi dikkat çekti.