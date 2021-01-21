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- Melania Trump’ın turuncu elbisesi ABD medyasında
Melania Trump’ın turuncu elbisesi ABD medyasında
ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Florida’ya indi. Burada Melania Trump’ın turuncu desenli elbisesi dikkat çekti.
- DHA
- 21.01.2021 - 07:35
- Güncelleme : 21.01.2021 - 07:54
ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi.
Uçaktan inen Trump çifti, kendilerini bekleyen kameralara poz verdi.
SİYAHLAR İÇERİSİNDE BİNDİ, RENGARENK İNDİ
Özellikle ABD medyasının ilgisini, Melania Trump çekti.
Siyahlar içerisinde bindiği uçaktan rengarenk inen Melania Trump’ın turuncu desenli 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL), ‘karşıt’ olarak yorumlandı.