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    Melania, Trump’tan boşanmak için gün sayıyor

    Melania, Trump’tan boşanmak için gün sayıyor

    Trump’ın ABD başkanı olduğu süre boyunca basına verdiği gergin ve mutsuz pozlarla bilinen Melania Trump’ın eski kişisel danışmanı, Melania’nın boşanma davası açmak için fırsat kolladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 10:14
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 10:19
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    Yürüttüğü iddialı seçim kampanyasına rağmen başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden’a yenilen Donald Trump, bir diğer yenilgiyi de evliliğinde yaşamak üzere.

    MELANIA DAVA AÇACAK

    ABD Başkanı seçildiği 2016 yılından itibaren eşi Melania Trump’la yaşadığı gergin ilişkiyle de çok konuşulan Trump’ın, Beyaz Saray’dan ayrılmasının ardından bir boşanma davasıyal karşı karşıya kalacağı konuşuluyor.

    ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre Melania, dava açmak için Trump’ın görevinin resmi olarak sona ermesini bekliyor.

    Melania, Trump’tan boşanmak için gün sayıyor #1

    TRUMP'IN KAYBETMESİNE EN ÇOK MELANIA SEVİNDİ

    Yabancı kaynaklara konuşan Melania Trump’ın eski danışmanı Stephanie Wolkoff, Melania’nın en başta Trump’ın başkanlık seçimini kazanmasını beklemediğini ve Trump’ın seçilmesinin ardından derin bir depresyona girdiğini söyledi.

    Melania, Trump’tan boşanmak için gün sayıyor #2

    BEYAZ SARAY'A AYLAR SONRA GİTMİŞTİ

    ABD 2016 Başkanlık seçimi sonuçları açıklandığında gözyaşlarına boğulan Melania Trump’ın, Beyaz Saray’a eşinin yanına gitmek için aylar boyunca beklediğini, bahaneleri tükenince first lady’lik yapmak üzere Washington’a gittiğini söyleyen Wolkoff, Biden’ın kazanmasına en çok sevinenlerden birinin de Melania olduğunu söyledi.

    Melania, Trump’tan boşanmak için gün sayıyor #3

    KONUŞMA YASAĞI GELECEK

    Çiftin yıllardır ayrı odalarda uyuduğunu açıklayan Wolkoff, ikilinin boşanmasının da sessizlik anlaşması çerçevesinde gerçekleşeceğini açıkladı. Bu anlaşmaya göre Melania Trump, evliliği ile ilgili herhangi bir beyanda bulunamayacak.

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