Melek Mosso'dan yerel seçim yorumu: 'Konser verebileceğim için çok mutluyum' Ödül töreninde yaptığı konuşma ve genel seçimlerde, AK Partili seçmene küfreden CHP'li kadını savunan Melek Mosso, yerel seçimlerin ardından yaptığı paylaşımda, yurdun her yerinde rahatça konser verebileceğini vurguladı.

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ensonhaber.com

Şarkıcı Melek Mosso, sık sık siyasi yorumlarıyla tepki topluyor.

Mosso'nun gündeminde bu kez yerel seçimler var.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan şarkıcı, bir kez daha okları üzerine çekti.

"Çok mutluyum"

Seçim sonuçlarına ilişkin yorumda bulunan Melek Mosso, şu ifadeleri kullandı:

"Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum."

Küfreden CHP'li seçmeni paylaştı

Bilindiği üzere Melek Mosso, geçtiğimiz genel seçimlerde yaptığı bir paylaşımla gündem olmuştu.

AK Partili kadınlara küfreden CHP'li bir kadını "idol" edinen ve muhalif seçmenin kıyafetlerine benzer giyinerek "Seçim kombinim" ifadeleriyle yaptığı paylaşımı oldukça eleştirildi.

Bunun üzerine olay tazeliğini korurken seçimlerin ardından Melek Mosso'ya kucak açan Süleymanpaşa Belediyesi de tepki çekti.

Mosso'nun son paylaşımı da bu yaşananlara gönderme olarak yorumlandı.

"Kimse beni susturamayacak"

Öte yandan şarkıcının bir diğer fiyaskosu da ödül töreninde yaşandı.

Törende ödül alan ve konuşma yapan Mosso, bir kez daha tepki çeken ifadeler kullandı:

Mosso'nun konuşması şöyle:

"Bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda bu dünyada ötekileştirilen, kıyafetleriyle kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyiyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak, ben kadın şarkıcılarının, kadın sanatçıların bu toplumda kadınlığıyla gurur duyan bir kadınım. Her zaman onların arkasında olacağım. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim."

Mosso'nun açıklamaları sosyal medyayı ikiye bölerken tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü.