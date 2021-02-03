Melih Bulu, istifa çağrılarına yanıt verdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlüğüne atanan Melih Bulu, protestoların en fazla 6 ay süreceğini düşündüğünü belirterek istifa etmeyeceğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan eylemler, üniversite içindeki ve dışındaki örgütler tarafından devam ettiriliyor.

Gerçekleşen protestolarda hedefteki isim Cumhurbaşkanlığı tarafından rektörlüğe atanan Melih Bulu'ya üst üste istifa çağrıları yapılıyor.

Melih Bulu da bu çağrılara cevap verdi...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Bulu, isitifa etmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"6 AY İÇİNDE EYLEMLER BİTER"

"Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak...

Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter."

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