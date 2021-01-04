Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu hayatı ve kariyeri..

Resmi Gazete'de yayınlanan 1 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Melih Bulu oldu. Peki Melih Bulu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör Prof. Dr. Melih Bulu, sosyal medyanın merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Kariyeri ve hayatına dair bilgiler merak konusu olan Melih Bulu kimdir sorusu araştırılıyor.

Bulu, 2002'de AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucusu, 2015'te de AKP İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olmuştu. Peki Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir? İşte merak edilenler..

MELİH BULU KİMDİR?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Prof.Dr. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.

Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Prof.Dr. Bulu, birçok devlet ve vakıf üniversitesinde strateji ve yönetim konularında dersler verdi. Özellikle uzmanlık alanı olan şehirlerin, bölgelerin ve sektörlerin rekabetçiliği konusunda prestijli yayınevlerinde kitapları basıldı; dünyanın önde gelen dergilerinde makaleleri yayınlandı; alanındaki prestiji konferanslara davetli konuşmacı olarak katıldı; konferans başkanlıkları yaptı.

Prof. Bulu 2009’da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevleri sonrasında 2016-2019 döneminde bir vakıf üniversitesinin de kurucu rektörlüğü görevini üstlenerek Üniversitenin Uluslararası arenada bilinir hale gelmesinde rol oynadı.

2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.

SİYASİ KARİYERİ

2002 yılında AKP'nin Sarıyer İlçesi kurucularından olan Bulu, 2009 yerel seçimleri öncesinde yine AKP'den Ataşehir Belediye Başkanı aday adayı oldu.

İstanbul milletvekilliğine de Ataşehir belediye başkanlığına da aday gösterilmeyen Bulu, geçmişte AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış, Ekonomiden Sorumlu AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı'na kadar yükselmişti.

2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili adayı olan Prof.Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Karara birçok Boğaziçi Üniversite öğrencisi tepki gösterdi.