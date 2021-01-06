Boğaziçili öğrencilerin canlı yayın sırasında dışarıda protestosu sürerken Melih Bulu, yerinden kalkıp öğrencilerin protestosuna el sallayarak yanıt verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar kampüs içerisinde devam ediyor.

Türkiye'nin gündemine oturan olayda Melih Bulu, konu ile ilgili bugün gazeteci Cüneyt Özdemir'in canlı yayın konuğu oldu.

Melih Bulu, canlı yayında Cüneyt Özdemir'in programında soruları yanıtlarken Özdemir, Bulu'ya seslenip "Hocam bu iş nasıl olacak?. Şu anda yüksek sesle geliyor. Öğrencilerden size protesto devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"SİZDEN SONRA EL SALLAYACAĞIM"

Bulu ise Özdemire'e cevap olarak "Sizden sonra onlara el sallayacağım." dedi.

Özdemir'in ise "Hocam canlı yayında el sallayın, beraber görelim." karşılığını vermesi üzerine Melih Bulu, protestocuların yuhalama tepkisine el sallayarak yanıt verdi.

"İLGİNÇ BİR HOŞ GELDİN"

Öğrencilerin yüksek sesle tepki göstermesi canlı yayına kadar yansırken Cüneyt Özdemir, "Size ilginç bir hoş geldin anladığım kadarıyla." ifadelerini kullanarak olayı yorumladı.

Melih Bulu protestocu öğrencilere canlı yayında el salladı İZLE