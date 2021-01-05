AK Parti ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapmasına karşı çıkılan Melih Bulu, siyasete CHP'de başladığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, üzerinden devam eden siyasi tartışmalara cevap verdi.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Melih Bulu, siyasete CHP'de başladığını söyledi.

"BENİ AK PARTİLİ OLARAK YANSITIYORLAR"

Melih Bulu, "Ben siyasete ODTÜ'de okurken CHP'de başladım. Şimdi tabii bunları görmüyorum, beni hep AK Partili olarak yansıtıyorlar ama o zaman öğrenciydim, SHP'den bir yardım istenmişti ve ben öyle başladım.

Daha sonra Liberal Demokrat Parti'den bir teklif geldi bana, onların gençlik teşkilatlarını yönettim.

SİYASETE AKADEMİSYEN OLARAK BAKAN BİRİSİYİM

Ben hep bu işin içerisindeydim. Siyasete akademisyen olarak bakan birisiyim, bir şey olayım değil de bu nasıl olur diye.

BOĞAZİÇİ'NDE DOKTORA YAPARKEN AK PARTİ'NİN KURULUŞ SÜRECİNDE YER ALMAYA KARAR VERDİM

Ben Boğaziçi’nde doktora yaparken AK Parti'nin kuruluş sürecinde yer almaya karar verdim. Onlar da sağ olsun dahil etti. Bu partilerin hepsi Türkiye’ye hizmet isteyen partiler. Ben buna da karşıyım. Bizim birleştirici olmamız lazım. Boğaziçi’nde de böyle birleştirici olmalıyız. .

2009'DA AKTİF SİYASETİ BIRAKTIM

Benim CV’me bakıldığında bundan önce 2 üniversite de rektörlük yaptım. İstinye, Haliç’te rektör Şehir Üniversitesi'nde dekandım. 2009’da aktif siyaseti bıraktım. Bu tarihten sonra bir ara aday adayı oldum ama çok önemli bir şey değildi." şeklinde konuştu.

Melih Bulu: Siyasete CHP'de başladım ViDEO