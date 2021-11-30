Melih Gökçek, köprüye ateist girip Müslüman çıkan adamın videosunu paylaştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki lodosun şiddetini mizah ile anlatmak için video çeken sosyal medya fenomeni, Melih Gökçek'in dikkatini çekti.

Türkiye genelinde dünden beri etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar faciaya neden oldu.

Özellikle İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıkarken kentte birçok yerde çatı uçtu, can ve mal kayıpları yaşandı.

Rüzgarın hızı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sürücülere zor anlar yaşatırken, bir sosyal medya fenomeni de mizahla olayın şiddetini çektiği video ile anlatmaya çalıştı.

"ATEİST OLARAK GİRDİM MÜSLÜMAN ÇIKTIM"

Sosyal medya fenomeni çektiği videoda, "Motosiklet kullanan arkadaşlar, biraz evvel motosiklet ile Boğaz Köprüsü'nden geçtim. Köprüde aşırı derecede rüzgar var. Denize uçmamak için çok çaba sarfettim. Sakın ha köprüden geçmeyin. Bakın ben ateist bir insanım, köprünün ortalarına doğru kelime-i şehadet getirdim. Köprünün sonunda la havle vela kuvvete 'sure'sini okuyordum. Köprüye ateist olarak girdim Müslüman olarak çıktım. Köprüden geçecekseniz bir daha düşünün." ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek, lodostan Müslüman çıkan adamın videosunu paylaştı VİDEO

"NE MUTLU RABBİM SENİ KADİM MÜSLÜMANLARDAN EYLESİN"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de sosyal medya fenomeninin videosunu gerçek sanarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoyu Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "Bugünkü fırtınada İstanbul'da köprüye ateist olarak girmiş, Müslüman olarak çıkmış. Ne mutlu. Rabbim seni kadim Müslümanlardan eylesin inşallah. Mutlaka seyredin." ifadelerini kullandı.