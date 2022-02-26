Melih Gökçek, 14 yıl önce hayatını kaybeden ve Ateist olarak bilinen fizik dehası Stephen Hawking'in balmumu heykeline, "Öbür taraf nasıl" sözleriyle hesap sordu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, 2008'de yaşamını yitiren ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mum heykeliyle video çekti.

Melih Gökçek'in o anları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

"RABBİMİ İNKAR EDİYORDUN NE OLDU"

Gökçek'in konuşmasında, "Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun.

"GİRDİN TOPRAĞIN ALTINA"

Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım." ifadeleri yer aldı.

"KENDİSİNE BİR ŞEYLER SORDUM, GIKI ÇIKMADI"

Gökçek, videoyu paylaşırken de şu notu yazdı:

"Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekan yapıp Türkiye'ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum. Gıkı çıkmadı."

Melih Gökçek, Stephen Hawking'in mum heykeliyle konuştu