Melih Gökçek, CHP'nin yönetimindeki 3 büyükşehir belediye başkanını yerden yere vurdu Ensonhaber'in YouTube yayınına konuk olan Melih Gökçek, muhalefetin cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayı vadettiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yönettikleri büyükşehirlerde bile hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'ta seçim kararı alınacağını açıkladı.

Bu trafik sürerken perşembe gününden itibaren muhalefet cephesinde yaşanan aday krizi ise zor da olsa bir sonuca ulaştı.

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Seçim süreci yaklaşırken Ankara'ya kazandırdığı dev eserlerle bilinen Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ensonhaber'in YouTube kanalında İlker Koç'un sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu.

Millet İttifakı'nda yaşanan kavgayı değerlendiren Melih Gökçek, 6'lı masaya cumhurbaşkanı yardımcısı formülü üzerinden yüklendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir hakkında değerlendirmelerde bulunan Melih Gökçek "Bunlar 4 yılda ne yaptılar? Bunlar 4 yılın içerisinde ne yapmışlar ki bir de bunun üzerine cumhurbaşkanı yardımcısı olup görev yapacaklar." dedi.

"İzmir bok kokusundan girilmiyor"

İzmir'de yıllardır süren kötü koku için "İzmir şu anda bok kokusundan girilmiyor" diyen Gökçek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Günümüzün konusu ne kentsel dönüşüm. Ben size soruyorum buralarda kendilerinin başlatıp kendilerinin bitirdiği bir tane konut var mı? Yok. Siz bunu yapamamış adamsınız. Bunlara bir de bu görevleri verip hepten mi Türkiye’yi batıracaksınız. Türkiye’yi bu şehirlere mi benzeteceksiniz. İzmir şu anda bok kokusundan girilmiyor. Böyle bir belediye başkanına sahip. İstanbul’a belediye başkanı olduktan sonra gerek boğaz olsun gerek Haliç hep müsilajla doldu. Perişan oldu, eğer hükümet el atmasa tam bir felaket yaşanıyordu. Batırdı İstanbul’u.

"Bizim yıllarca temizlediğimiz Ankara’yı bir anda bitirdi"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hava kirliliği üzerinden yüklenen Gökçek şu tepki de bulundu:

Ankara’ya bak, hava bu kadar kirli miydi? Bizim yıllarca temizlediğimiz Ankara’yı bir anda bitirdi. Ankara’nın yeşilini yok etti. Şimdi bu kadar beceriksiz olan adamlar Türkiye’de cumhurbaşkanı yardımcısı olup hangi konuya katkıda bulunacaklar. Bu sadece sıkıntıdan çıkmak için bulunmuş bir formül.

"Türkiye’yi tam bir felaketin içine sokacaklar"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için de görüşlerini belirten Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Türkiye'nin kaosa gireceğini belirterek şöyle konuştu: