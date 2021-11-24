CNN Türk'te konukların sorularına yönelik "Sizinle uğraşamam" ithamında bulunan İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray'a gazeteci Melik Yiğitel "Hadsiz, kapat telefonu" diyerek tepki gösterdi

CNN Türk'te Başak Şengül moderatörlüğündeki Akıl Çemberi programıda, gazeteci Melik Yiğitel ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray arasında gergin anlar yaşandı.

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun da yer aldığı programa Aytun Çıray telefonla bağlandı.

Melik Yiğitel'den İYİ Partili Aytun Çıray'a: Kapat telefonu VİDEO

"SİZİNLE UĞRAŞAMAM"

Çıray’ın canlı yayında konuklarına yönelik "Sizinle uğraşamam" ifadelerine Yiğitel çok sinirlendi.

"KAPAT TELEFONU, HADSİZ"

Çıray’ın konuştuğu esnada araya giren Yiğitel, "Aytun bey, kapatın. Bu ne içim cümle? Haddini bil, hadsiz!" diye konuştu.

"SEN KİMSİN"

Moderatör Şengül'ün "Melik bey sakin olalım, Aytun bey cevap hakkını kullanmak istedi" sözlerine daha çok öfkelenen Yiğitel, "Sizinle uğraşamam cümlesini geri alacak. Kapat kardeşim! Çok ağır bir cümle bu. Ne demek sizinle uğraşamam. Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan bu olayın ardından Çıray yayından ayrılırken, Şengül yönetmeninden programa ara vermesini istedi.