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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos 2024'te evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Narin’in cansız bedeni, günler sonra dere kenarında bulundu.

Bu acı olayın ardından anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Özellikle Bahtiyar’ın itirafları, davanın seyrini önemli ölçüde değiştirdi ve tutuklamaların önünü açtı.

Dört sanık, dün ilk kez mahkemede hakim karşısına çıkarıldı.

CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi'nde, Türkiye'yi derinden sarsan cinayetin ilk duruşmasında verilen ifadeler tartışıldı.

MELİK YİĞİTEL, SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Sanıkların ve tanıkların mahkemede birbiriyle uyuşmayan ifadelerine sinirlenen gazeteci Melik Yiğitel, "Böyle alçaklık olmaz" diyerek şunları söyledi:

8 yaşındaki bir çocuk ölüyor ve hepiniz bunu saklıyorsunuz, alçaklar. Dürüstçe çıkın 'Ben yaptım, Allah beni affetsin' de ya. Böyle şerefsizlik olur mu? 8 yaşında bir çocuğun hayatını el birliği ile karartıyorlar.



Fulya en çok kim üzül diye soruyor. En çok biz üzüldük. Dünyamız karardı. Hepimizin çocuğu var. Benim de aynı yaşta çocuğum var. Benim canım acıyor, tırnaklarımdan saç tellerime kadar..

"SİZDE VİCDAN DA MI YOK"

Bir tane delikanlı yok mu, 'Ben yaptım, Allah beni şaşırttı, başkasını zan altında bırakmayın' desin. Doğu insanı merttir, ne oluyor size? Allah belanızı versin.Alfred Hitchcock, Agatha Christie karışımı bir korku gerilim polisiye izliyoruz. Bu nedir? İnsan aileyi korumak adına der ki 'Ben şeytana uydum, Allah beni affetsin'.. Cinayet romanlarının hepsinde vicdan en sonunda harekete geçiyor. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nda harekete geçiyor, gerçek hayatta da geçiyor. Sizde vicdan da mı yok?

"BİR YALAN RÜZGARI İZLİYORUZ, EL BİRLİĞİ İLE KARARTIYORLAR"

Dosyayı A'dan Z'ye okudum, biz bir yalan rüzgarı izliyoruz. Tek çare, şu iki sorunun yanıtıdır: Kim yaptı? Neden yaptı? Şu anda bir itirafçının, katilin vicdanına kaldık. Bu saatten sonra çözemeyiz. Kızcağızı suyun altına gömmüşler, günler sonra bulduk, delilleri su almış götürmüş. Gören de vicdana gelip bu yaptı demiyor. El birliğiyle karartıyorlar. Vicdan yok, ahlak yok bunlarda. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. El birliği ile işlenen bir cinayet.

"HİÇBİRİNİZİN CANI, NARİN'DEN DAHA DEĞERLİ DEĞİL"