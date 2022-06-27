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    Melis Sezen dans videosuyla viral oldu

    İlginç başlıklarla gündeme gelen oyuncu, bu kez dans videosuyla alay konusu oldu. Kullanıcılar, paylaşımı yorum bombardımanına tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:15
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    Melis Sezen dans videosuyla viral oldu

    Sadakatsiz dizisiyle ün kazanan 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımları ve kendine has mizacıyla gündeme geliyor.

    Son dizisindeki 'Derin' karakteriyle ün kazanan oyuncu, sosyal medyada çok konuşulacak bir paylaşımda daha bulundu.

    Dans videosu viral oldu

    Melis Sezen bu kez, dans videosuyla alay konusu oldu....

    Hesabından ilginç dansını paylaşan Sezen, yorum yağmurundan kaçamadı.

    Mizaha çevrilen dans videosuna kullanıcılar tarafından çeşitli yorumlar yapıldı.

    "Gece 3'te odamdaki cin"

    Kullanıcılardan gelen 'Gece 3'te odamdaki cin' yorumu viral olurken diğer kullanıcılar ise yorumlarını 'Kış kış cinler' şeklinde yaptı.

    İşte o anlar...

    Melis Sezen, dans ettiği anları paylaştı VİDEO

    Melis Sezen dans videosuyla viral oldu #1

    Melis Sezen dans videosuyla viral oldu #2

    Melis Sezen dans videosuyla viral oldu #3


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